НАБУ обязали открыть дело о возможных злоупотреблениях мэра Николаева – это случилось в день рождения Сенкевича

Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины открыть уголовное производство по факту злоупотребления властью и служебным положением Николаевским городским главой Александром Сенкевичем.

Об этом на своей странице в Facebook написал член исполнительного комитета Николаевского городского совета Владимир Тимошин.

«Высший антикоррупционный суд сегодня 04.02.2020 года обязал НАБУ открыть уголовное производство и начать досудебное расследование по факту злоупотребления властью и служебным положением Николаевским городским головой Сенкевичем А.Ф., изложенным в заявлении от 17.01.2020», – написал он.

В комментарии «Преступности.НЕТ» Тимошин уточнил, что производство открыто по части 2 статьи 364 Уголовного Кодекса Украины. Речь об исполнительном комитете и его деятельности. Горсовет установил численный состав исполкома в количестве 21 человек, но мэр не вносит изменения и считает себя автоматически членом исполкома, но он 22. Исходя из этого, решения, которые набирают 11 голосов, не подписываются им, так как он считает, что они не набрали большинство.

В данном производстве есть заявители, среди которых и один из депутатов горсовета, которые посчитали, что такими действиями не решаются вопросы, которые выносятся на исполком, и тем самым наносятся ущерб городу.

Отметим, что 4 февраля Николаевский городской глава Александр Сенкевич отмечает свой 38-й День рождения.

Напомним, что 20 сентября 2019 года в Николаевском городском совете состоялось рабочее совещание с участием членов исполнительного комитета, во время которого рассмотрели организационно-процедурные вопросы связанные с регламентом исполкома. А мэр Александр Сенкевич заявил, что совещание проводилось в закрытом формате, «чтобы заседание не превращалось в публичное красование». Но 13 декабря, члены исполкома провалили голосование за новый регламент своей работы.

В новом регламенте был затронут и вопрос количественного состава, из-за разногласий в котором часто возникают споры, а именно сколько же человек входит в состав исполкома - 21 или 22, и что считать большинством голосов - 11 или 12 соответственно. На что мэр Александр Сенкевич сообщил, что депутат Сергей Исаков подал проект решения на сессию горсовета о роспуске исполкома. При этом, директор департамента обеспечения деятельности исполнительных органов Светлана Овчинникова на уточняющий вопрос отметила, что на данный момент большинство голосов при голосовании - это именно 12 голосов.

В конечном итоге, 27 декабря прошедшего года члены исполнительного комитета Николаевского городского совета все-таки поддержали проект решения об утверждении Регламента исполкома, о внесении изменений в который ранее сами и настаивали, но с учетом некоторых правок.