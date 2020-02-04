В Николаеве хулиганы избили пассажира автобуса, который сделал им замечание

В Николаеве двое парней напали на пассажира в автобусе и стали его избивать.

Об этом сообщает паблик «Novosti Niko».

Инцидент случился в одном из муниципальных зеленых автобусов в районе остановки Соборная.

«Один из парней начал называть свою остановку много раз подряд и очень громко (понятно, что просто прикалывались). Мужчина сделал вполне адекватное замечание – сказал, мол, хватит повторять, вас и так все услышали. Парень, который повторял, начал возмущаться и кричать на него, а другой просто резко встал и начал бить его ногой по лицу», - говорится в сообщении.

Автобус остановился, хулиганов оттащили и вместе с их девушками выпроводили на улицу. Также сообщается, что пострадавшему мужчине дали аптечку и вызвали на место полицию.

В пресс-службе патрульной полиции Николаевской области «Преступности.НЕТ» уточнили, что по данному происшествию к ним вызовов не поступало.

Напомним, что ранее в Николаеве парень вылез из троллейбуса через форточку.

