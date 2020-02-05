На Николаевщине будут судить кассиршу, которая за четыре года украла в банке 454 тысячи гривен

В Николаевской области отдали под суд кассира «Ощадбанка», которая подозревается в присвоении 454 тысяч гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Кассир на протяжении 2014-2018 годов неоднократно присваивала деньги банка, а также с целью сокрытия этого несанкционированно меняла информацию в автоматизированной системе банка и подделала официальные документы.

На момент завершения досудебного расследования обвиняемая добровольно возместила 270 тысяч гривен. Ее обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса Украины, максимальное наказание, которое ей грозит – лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Напомним, что ранее на Николаевщине осудили кассира «Ощадбанка», которая присвоила 153 тысячи гривен со счетов клиентов.