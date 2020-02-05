На Николаевщине суд арестовал на время следствия уголовника, который угнал внедорожник

Суд арестовал на 60 суток 28-летнего ранее судимого жителя Одесской области, который в день освобождения из колонии угнал в Веселиновском районе автомобиль «Toyota Rav4».

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

По данным следствия, 30 января злоумышленник условно-досрочно освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за угон и разбой на территории Одесской области.

Он вместе с женой и ее подругой, владелицей автомобиля поехали домой, чтобы отпраздновать освобождение. После употребления алкоголя злоумышленник украл ключи от автомобиля и поехал кататься. Затем, после преследования его задержала полиция.

Напомним, что ранее на Николаевщине неудачливый угонщик во время преступления разбудил автовладельца сигнализацией и забыл в машине свой телефон.