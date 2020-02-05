В Николаеве отдали под суд Ислангириева и его подельников по делу о похищении людей и вымогательстве у них тягача

Прокуратура Николаевской области направила в суд обвинительный акт в отношении группы лиц, которая похитил двух людей и с угрозами и побоями вымогала у них отдать им седельный тягач.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Как известно, днем 1 ноября 2019 года в Николаеве и области полиция и СБУ провели масштабную спецоперацию по задержанию Апти Ислангириева и троих его подельников. Следствие установило, что в августе они с целью завладеть грузовым автомобилем похитили брата владельца транспортного средства и взяли его в заложники. Отпустили мужчину они только после того, как завладели автомобилем и регистрационными документами к нему. В течение двух дней суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей. 14 ноября апелляционный суд оставил в силе меру пресечения Апти Ислангириеву в виде содержания под стражей.

Действия Апти Ислнагривева квалифицированы по шести статьям Уголовного кодекса Украины: по части 1 статьи 126, части 1 статьи 357, части 2 статьи 146, части 1 статьи 147, части 3 статьи 289 и части 1 статьи 263. То есть его обвияют в умышленном нанесении удара, побоев, причинивших физическую боль и не повлекших телесных повреждений; в вымогательстве официальных документов, совершенное из корыстных побуждений или в других личных интересах; в незаконном лишении свободы человека, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц, что сопровождалось причинением потерпевшему физических страданий; в содержании лица, как заложника с целью побуждения родственников задержанного, к совершению какого-либо действия, как условия освобождения заложника; в незаконном завладении транспортным средством, совершенное по предварительному сговору группой лиц, сопряженное с насилием, не опасным для жизни и здоровья потерпевшего, с угрозой применения насилия опасного для жизни и здоровья потерпевшего, которое нанесло большой материальный ущерб и в незаконном обращении с оружием.

Действия двух его сообщников квалифицированы по части 2 статьи 146, части 1 статьи 147, части 3 статьи 289 УК Украины, действия еще одного фигуранта - по части 1 статьи 126, части 1 статьи 357, части 2 статьи 146, части 1 статьи 147, части 3 статьи 289 УК Украины.

Напомним, что в апреле 2017 года задержали группу лиц, которая по информации полиции, длительное время совершала на территории Николаевской области рейдерские захваты земель, уничтожали имущество предпринимателей и требовали дань с фермеров.

А ночью 5 апреля 2017 года они не только подожгли технику предприятия, но и совершили покушение на жизнь ее владельца, местного фермера Алексея Прокопова, с которым таким образом пытался поквитаться бывший партнер по бизнесу. По словам самого фермера, в момент поджога он находился в загоревшемся автомобиле. Ранее сообщалось, что один из членов группировки пошел на сделку с прокурором и получил условный срок.

В январе 2018 года потерпевший Прокопов отказался от претензий к трем подозреваемым. А 24 апреля 2018 года подозреваемые Апти Ислангириев и Араз Сулейманов внесли залог и вышли на свободу. 25 апреля вышел также и третий - Руслан Кравчук.

Также отметим, что 11 января 2019 года полиция задержала четырех мужчин, подозреваемых в совершении тяжких преступлений на территории Николаева и области. Все четверо – граждане Украины, но являются выходцами из Кавказа. Они были задержаны оперативниками при участии спецподразделения Нацполиции КОРД по подозрению в совершении разбойных нападений, в том числе и на фермеров, а также на зал игровых автоматов, когда был ранен мужчина. При этом сообщалось о их причастности к Апти Ислангириеву.

22 февраля этого года в Николаеве снова задержали Апти Ислангирева и арестовали с залогом в 150 тысяч гривен – по подозрению в незаконном обращении с оружием. Позже стало известно, что за него внесли залог и он вышел из СИЗО.