«Перечеркивает трудную работу настоящих полицейских»: Офицера, который на встрече выпускников обокрал одноклассников, уволили

Старшего инспектора управления организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования ГУ Нацполиции в Николаевской области, капитана Антона Симакова в среду, 5 февраля, уволили со службы в полиции.

Об этом в комментариях под постом Дениса Борисова написал замглавы Главного управления Национальной полиции в Николаевской области Максим Ахрамеев.

Как известно, в Николаеве сотрудник полиции во время встречи одноклассников обокрал четырех своих школьных товарищей. Бывшие одноклассники собрались в одном из заведений в Центральном районе Николаева в субботу вечером, 1 февраля. Спустя какое-то время некоторые из отдыхавших в одной компании людей заметили, что у них из сумок пропали деньги. Оказалось, что всего исчезло около 4,5 тысяч гривен из четырех сумок. На место был вызван наряд полиции, но прибывшим патрульным граждане сказали, что инцидент исчерпан и они не будут писать заявление. После этого патрульные покинули помещение.

На вопрос о том, где на данный момент работает Симаков, Ахрамеев ответил, что «уже нигде». Позже добавил, что с 5 февраля Симаков уже не работает в рядах полиции.

Обновлено в 11:38 В отделе коммуникации Нацполиции в Николаевской области официально заявили об увольнении Симакова и добавили, что по данному факту проводится служебное расследование, материалы которого будут переданы в ГБР для предоставления правовой оценки.

«По поводу информации о позорном поведении инспектора полиции на встрече выпускников, которая появилась в СМИ, Главное управление Национальной полиции в Николаевской области официально сообщает, что с сегодняшнего дня указанный сотрудник уволен из рядов полиции», – сообщили в полиции.

«Нам очень жаль, что такие люди еще встречаются среди нас, которые своими поступками порочат честь звание полицейского и перечеркивают кропотливую и трудную работу настоящих полицейских, которые ежедневно рискуют собственными интересами и даже жизнью, чтобы обеспечить правопорядок и безопасность для граждан. И сегодня для всех действующих сотрудников этот досадный случай стал даже большим ударом, чем для граждан. Ведь задета наша честь и достоинство», – добавили в ведомстве.

Согласно декларации Симакова, он является старшим инспектором управления организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования ГУ НП в Николаевской области.

Добавим, что после увольнения руководства Кривоозерского РОВД из-за убийства местными полицейскими жителя поселка Александра Цукермана в 2016 году, Симаков также исполнял обязанности начальника этого отдела полиции. До этого он был командиром роты №4 батальона №1 управления патрульной полиции Николаева.

В декларации за 2018 год Симаков указал, что у него есть жена и трое дочерей. Проживает он в квартире, которая зарегистрирована на супругу и одну из дочерей. В 2018 году за службу в полиции он получил 141 тысячу гривен заработной платы (в среднем – 11,75 тысяч гривен ежемесячно).

Напомним, как в Николаеве следователь заложил в ломбард краденую шубу и потратил изъятые у преступников 5 тысяч евро для игры в тотализатор.