Рябошапка вызвал нардепа «Евросолидарности» Федину в ГБР для вручения подозрения по делу об угрозах Президенту

Народного депутата от партии «Европейская солидарность» Софию Федину вызвали в Государственное бюро расследований на 6 февраля для вручения подозрений в совершении уголовных преступлений, связанных с угрозами в адрес Президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Как известно, ранее народный депутат от фракции «Европейская солидарность» София Федина вместе с военнослужащей ВСУ обсуждали варианты смерти Президента Владимира Зеленского после его визита к добровольцам в Золотом.

Следователь ГБР по поручению Генерального прокурора Руслана Рябошапки направил вызов Фединой по месту проживания и работы еще 3 февраля, но в Офисе Генпрокурора решили продублировать вызов, чтобы избежать спекуляций по этой теме.

«В соответствии с ч. 1 ст. 135 УПК Украины Федина София считается надлежащим образом уведомленным, однако для предотвращения спекуляций по неосведомленности о вызове дополнительно публикуем повестку последний на официальном сайте Офиса Генерального прокурора», – говорится в сообщении.

Действия Фединой квалифицировали по статье 112 («Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля»), части 3 статьи 109 («Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти») и части 1 статьи 346 («Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля») Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что нардеп Александр Качура, подавший заявления на Федину за высказывания в адрес Президента, заявил об угрозах в свой адрес.

Также напомним, как экс-нардеп Черновол с автоматом в руках призвала выходить на акцию против «капитуляции».