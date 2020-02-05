Кассационный суд отказал прокуратуре в удовлетворении жалобы на оправдательный приговор экс-директору «Николаевского облавтодора»

Вячеслав Шуличенко Кассационный уголовный суд оставил без удовлетворения жалобу прокуратуры на оправдательный приговор относительно экс-директора ГП «Николаевский облавтодор» Вячеслава Шуличенко.

Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Владимир Тимошин.

«Адвокаты нашего объединения сегодня 05.02.2020 в Кассационном уголовном суде доказали безосновательность и необоснованность кассационной жалобы прокуратуры Николаевской области на оправдательный приговор Заводского районного суда и постановление апелляционного суда. Суд постановил: кассационную жалобу прокурора оставить без удовлетворения. Таким образом, оправдательный приговор в отношении нашего клиента оставлено без изменений. В указанном уголовном производстве был доказан факт провокации преступления с использованием агента-провокатора, который принимал участие как минимум в 6 уголовных производствах», – написал он.

В комментарии «Преступности.НЕТ» Владимир Тимошин уточнил, что речь идет об экс-директоре ГП «Николаевский облавтодор» Вячеслава Шуличенко.

Стоит отметить, что уголовное производство относительно Шуличенко инициировал зампрокурора области Степан Божило. Самой передачи незаконного вознаграждения зафиксировано не было и в рамках производства не было найдено никаких денег.

Как известно, согласно данным следствия, Вячеслав Шуличенко, только-только вступив в должность начальника «Николаевского облавтодора» летом 2016 года, требовал от фирмы-подрядчика, выполнявшей ремонт одной из дорог в Николаевской области, 400 тысяч гривен в качестве «отката» за предоставленную возможность работать на бюджетном подряде.

Заводский районный суд Николаева в 23 ноября 2018 года оправдал обвиняемого во взяточничестве бывшего начальника ДП «Николаевский облавтодор» Вячеслава Шуличенко. Также оказалось, что заявление на Шуличенко подали в полицию еще за 19 дней до его назначения на должность. В январе 2019 года прокуратура подала апелляцию на этот приговор суда. Апелляционный суд оставил в силе приговор относительно Вячеслава Шуличенко, которым его оправдали после обвинения в получении взятки.

Также стоит напомнить, что адвокат Анна Басаргина заявила, что заместитель прокурора Николаевской области Степан Божило склонял ее помочь в деле о захвате завода металлопластиковых конструкций «Конкордпласт 2000». В частности она заявила, что Божило рассказал ей о плане, в ходе которого ряд лиц готовили взрыв гранат на заводе, чтобы обвинить в этом директора фирмы Андрея Кривохижу, его адвоката Владимира Тимошина и бизнесмена Михаила Титова.

Кроме того Басаргина рассказала, что Божило предлагал ей спровоцировать дачу взятки судье Заводского райсуда Николаева Вадиму Гаврасиенко, чтобы таким образом повлиять на ее жену главу Центрального райсуда Николаева Галину Подзигун.

В итоге Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть уголовное производство и начать досудебное расследование по фактам подготовки заместителем прокурора Николаевской области Степана Божило к провокации взятки судье Заводского районного суда.

Напомним, как ранее журналист заявил, что экс-прокурор Николаевской области Тарас Дунас и его первый заместитель Александр Белоус были фигурантами уголовного производства, открытого СБУ по факту создания схемы по вымогательству взяток.

А несколько ранее, во время 14-часового пресс-марафона с Президентом, Зеленскому пожаловались, что экс-прокурор Николаевщины Дунас «отжимал землю» у людей. Зеленский пообещал спросить у Генпрокурора Руслана Рябошапки о том, был ли причастен Тарас Дунас к этому.

Также напомним, как по указанию заместителя прокурора Николаевской области Степана Божило полицейские собирались опросить около 70 журналистов. В частности их интересовала информация о рассмотрении на сессии Николаевского облсовета 10 июня 2016 года вопроса о предоставлении горного отвода ООО «Южный карьер» для разработки месторождения песков «Вознесенское – 1». Тогда как минимум опросили журналистов редакций «Свидок.инфо», «0512», «Шиповник». Причем в последнюю в этом списке редакцию полицейские пытались попасть под видом рекламодателей.

До этого была опубликована переписка депутата Федора Барны на сессии облсовета с человеком, чье имя у него в телефоне подписано как «Миша Мультик». Со своим собеседником Барна якобы согласовал свое личное голосование и голосование фракции «БПП» за принятие этого решения.