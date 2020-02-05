«Приносили более миллиона долларов дохода в месяц»: Киберполиция отчиталась о закрытии ряда онлайн-казино

Киберполиция закрыла ряд онлайн-казино, которые приносили их владельцам $1 000 000 в месяц.

Об этом сообщается на сайте киберполиции.

С начала 2019 года злоумышленники, прикрываясь законной деятельностью в сфере IT-разработок, организовали работу офисов в Киеве, говорят в ведомстве. В офисах работал штат специалистов, который создавал и администрировали ряд онлайн-казино.

Также злоумышленники зарегистрировали интернет-платформу для привлечения партнеров и игроков. Мошенники работали в сети, как для украинского рынка, так и для рынков Европы, Австралии и США.

В январе киберполиция вышла на подозреваемых. Правоохранители провели обыски, во время которых изъяли 54 системных блока и 27 ноутбуков, на которых установлено программное обеспечение для предоставления незаконных услуг через онлайн-казино. Также изъято четыре жестких диска, флэш-накопители и документацию, подтверждающую незаконную деятельность.

Также специалистам удалось расшифровать зашифрованные жесткие диски. Это позволило получить информацию о разработке ПО для работы платформы онлайн-казино, инсталляции виртуальных платежных терминалов и т.п. Изъятые улики направлены для проведения экспертиз.

Сейчас установлено, что организаторами онлайн-казино является три человека 1979, 1983 и в 1986 годов рождения. Решается вопрос об объявлении им о подозрении в совершении преступления по ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование. Также устанавливаются другие лица, причастные к незаконной деятельности.

Напомним, в Киеве полиция нагрянула с обысками в крупную IT-компанию – ее подозревают в создании и поддержке сайтов для онлайн-казино.