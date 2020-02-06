В США задержали наркодилеров, которые везли свой товар в сумке с надписью «мешок, полный наркотиков»

Полиция Флориды (США) арестовала двоих мужчин по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Они провозили их в сумке с надписью «мешок, полный наркотиков».

Об этом сообщает телеканал WSVN 7 News, передает TJournal.

Задержанными оказались 34-летние Иан Симмонс и Джошуа Рейнхардт. Патрульный остановил их из-за превышения скорости. Они двигались со скоростью около 153 километров в час. Шериф округа Санта-Роза также предупредил патрульного о наличии контрабанды в автомобиле.

В ходе ареста у задержанных изъяли 75 граммов метамфетамина, грамм кокаина, 1,36 килограмма гамма-гидроксибутирата (считается препаратом, используемым насильниками для воздействия на жертву) и 15 таблеток полусинтетического наркотика MDMA.

Задержанных поместили под стражу в ожидании суда. В офисе шерифа Санта-Розы арест прокомментировали такими словами: «На заметку: не перевозите запрещённые наркотики в сумках с надписью «Мешок, полный наркотиков». Наши сотрудники из отдела K-9 умеют читать».

A traffic stop for unlawful speed on I-10 yesterday bagged two drug traffickers and their not so inconspicuous drug paraphernalia. Troopers seized meth, GHB, cocaine MDMA and fentanyl. Thanks to the Santa Rosa County Sheriff’s Office for the assist. @FLHSMV pic.twitter.com/Fu3ASymrtL — FHP Panhandle (@FHPPanhandle) February 3, 2020

Напомним, как в Одессе СБУ задержала мужчину в футболке с надписью «Escobar», планировавшего наладить наркотрафик через Украину.