В США задержали наркодилеров, которые везли свой товар в сумке с надписью «мешок, полный наркотиков»

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Полиция Флориды (США) арестовала двоих мужчин по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Они провозили их в сумке с надписью «мешок, полный наркотиков».

Об этом сообщает телеканал WSVN 7 News, передает TJournal.

Задержанными оказались 34-летние Иан Симмонс и Джошуа Рейнхардт. Патрульный остановил их из-за превышения скорости. Они двигались со скоростью около 153 километров в час. Шериф округа Санта-Роза также предупредил патрульного о наличии контрабанды в автомобиле.

В ходе ареста у задержанных изъяли 75 граммов метамфетамина, грамм кокаина, 1,36 килограмма гамма-гидроксибутирата (считается препаратом, используемым насильниками для воздействия на жертву) и 15 таблеток полусинтетического наркотика MDMA.

Задержанных поместили под стражу в ожидании суда. В офисе шерифа Санта-Розы арест прокомментировали такими словами: «На заметку: не перевозите запрещённые наркотики в сумках с надписью «Мешок, полный наркотиков». Наши сотрудники из отдела K-9 умеют читать».

Напомним, как в Одессе СБУ задержала мужчину в футболке с надписью «Escobar», планировавшего наладить наркотрафик через Украину.

Тарас Леонтян

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