«Тюремщики» опровергают, что арестант Одесского СИЗО был забит другими сокамерниками - говорят, что умер по естественным причинам

В Южном межрегиональном управлении по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции заявили, что информация о смерти заключенного в Одесском СИЗО, которая наступила якобы в результате полученных побоев, является ложной.

Об этом сообщается на странице управления в Facebook.

Ранее сообщалось, что в Одесском СИЗО из-за действий администрации погиб арестант.

«В некоторых СМИ распространено ложную информацию о смерти заключенного в карцере государственного учреждения «Одесский следственный изолятор», обусловленной якобы в результате полученных побоев. Однако, указанная информация не соответствует действительности», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что 1 февраля 2020 года в СИЗО действительно констатировали биологическую смерть заключенного Д. в камерном помещении.

«Согласно врачебного свидетельства о смерти данная биологическая смерть является естественной, признаков насильственной смерти не обнаружено, любые телесные повреждения также отсутствуют», - заявили в управлении.

Также сообщается, что заключенный Д. не помещался в карцер.

На данный момент в государственном учреждении «Одесский следственный изолятор» с целью проверки находятся представители Министерства юстиции Украины. По данному факту правоохранительными органами внесены сведения в Единый реестр досудебного расследования, в настоящее время ведется следствие. Кроме того, руководством Министерства юстиции Украины и администрацией ГУ «Одесский следственный изолятор» назначено служебное расследование.

Отметим, ранее глава Минюста с внезапной проверкой посетил Одесское СИЗО.

Напомним, что 17 августа 2017 года рецидивист убил и расчленил младшего инспектора II категории отдела режима и охраны Одесского СИЗО Алену Порошенко.

На судебном заседании по делу об убийстве сотрудницы одесского СИЗО Алены Порошенко выяснилось, что обвиняемый Василий Чемериз пытался покончить с собой. Также Чемериз заявил, что заказчиками убийства сотрудницы Одесского СИЗО якобы являются офицер этого изолятора и заключенный. Суд приговорил его к пожизненному сроку.