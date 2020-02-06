В Винницкой области во время ссоры мужчина подорвал гранату в салоне автомобиля – три человека получили тяжкие травмы

В Жмеринском районе 4 февраля во время конфликта, который происходил в салоне автомобиля, мужчина достал гранату и взорвал ее. Травмированные находятся в тяжелом состоянии в больнице.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Винницкой области.

Около 17.00 в полицию поступило сообщение, что в селе Леляки в автомобиле «Mercedes» произошел взрыв, в результате которого пострадали трое мужчин в возрасте 21, 34 и 36 лет.

Предварительно установлено, что между нетрезвыми мужчинами, которые находились в салоне автомобиля, возник конфликт на бытовой почве. 36-летний участник спора достал гранату, предварительно РГД-5, и привел его в готовность, после чего произошел взрыв.

Пострадавшие с травмами различной степени тяжести были доставке в реанимационное отделение Жмеринской больницы.

Впоследствии выяснилось, что в салоне легковушки находился еще один 52-летний мужчина. Он телесных повреждений не получил, поскольку успел выпрыгнуть из машины.

Полиция выясняет источник происхождения взрывного предмета.

Следственным управлением начаты расследования уголовных производств по части 2 статьи 15, пунктов 1,5 части 2 статьи 115 («Покушение на умышленное убийство») и части 1 статьи 263 («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами») Уголовного кодекса Украины.

За такие правонарушения предусмотрено до 15 лет или пожизненное лишение свободы. Проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств происшествия.

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