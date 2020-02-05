Неизвестные проникли в жилье двух чиновников-антикоррупционеров – НАПК просит защиты для своих сотрудников

В Киеве в ночь на 4 февраля неизвестные незаконно проникли в жилище руководителей двух департаментов Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Об этом сообщили в пресс-службе НАПК.

«Характер, время и другие обстоятельства этих действий дают основания утверждать о высокой вероятности их совершения организованной группой с целью внешнего давления на указанных лиц в связи с исполнением ими служебных обязанностей», - отмечено в сообщении.

Глава Нацагенства Александр Новиков обратился к генеральному прокурору Руслану Рябошапке и председателю Национальной полиции Игорю Клименко в связи с посягательством на безопасность сотрудников НАПК.

- Сотрудники НАПК должны быть надежно защищены для того, чтобы эффективно и добродетельно выполнять свои профессиональные обязанности. Мы будем принимать все меры, чтобы обезопасить сотрудников Национального агентства и их семьи от давления и противоправных посягательств, - отметил Новиков.

Согласно статье 9 Закона Украины «О предотвращении коррупции», служащие аппарата Национального агентства, их близкие лица и их имущество находятся под защитой государства.

Напомним, что ранее НАБУ вручило подозрение экс-главе Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции Корчак.