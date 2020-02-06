В Киевской области задержали банду угонщиков элитных автомобилей

В Киевской области уголовный розыск и детективы следственного управления с привлечением спецназа задержали организованную преступную группу, которая занималась угонами автомобилей «премиум-класса» на территории региона.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киевской области.

Злоумышленники на угнанных машинах меняли государственные номера, чтобы полицейские не смогли отследить их направление передвижения. Задержали похитителей авто после совершения ими очередного преступления. Сейчас доказана их причастность к 6 угонам. Полицейские провели ряд неотложных обысков в столице, Киевской и Черкасской областях по месту жительства задержанных.

Изъяты похищенные автомобили и автотранспорт, на котором передвигались воры, все они помещены на площадку временного содержания. В качестве вещественных доказательств изъяты устройства для взлома и сканирования автомобилей, заготовки ключей, устройства для подавления GPS и GSM сигналов, похищенные номерные знаки, а также парики и перчатки.

Выяснилось, что часть из похищенных авто уже находилась на авторазборе. Сейчас полиция устанавливает их владельцев. Сейчас следователи проверяют задержанных, которые уже имеют судимости, на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Украины.

Напомним, что ранее полиция задержала угонщиков, которые вымогали у жителя Николаевщины 1,5 тысячи долларов за возврат автомобиля.