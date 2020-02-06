В Николаеве мошенники опять выдают себя за налоговиков – опубликованы номера, с которых могут звонить аферисты

Главное управление ГНС в Николаевской области предупреждает налогоплательщиков, что выявили факты мошеннических телефонных звонков и сообщений. При этом аферисты представляются бизнесменам именем должностных лиц налоговой службы Николаевской области.

Об этом сообщается на Facebook-странице ГНС в Николаевской области.

Аферисты через телефонные звонки и смс-сообщения с помощью различных мессенджеров требуют от субъектов хозяйствования перечислить средства для решения «проблемных вопросов».

«Злоумышленники обращались к представителям бизнеса со следующих номеров телефонов: 099 73 64 727, 095 068 22 97. Не исключено, что мошенники могут использовать и другие номера телефонов. Кроме того, обращаем внимание, что мошенники требовали от субъектов хозяйствования перечислить средства на счет №4790729912377322, открытый в «Ощадбанке» на имя Масшина А.А».

«В очередной раз подчеркиваем, что сотрудники налоговой службы Николаевской области при выполнении функциональных полномочий четко соблюдают требования действующего законодательства Украины, не обращаются к субъектам хозяйствования с подобными «требованиями» и «просьбами» и действуют исключительно в правовом поле», - сообщили в ГНС.

О подобных случаях, о требованиях аферистов просят немедленно сообщать отдел по вопросам предотвращения и выявления коррупции Главного управления ГНС в Николаевской области, по телефону 50-19-13, 50-19-17, по электронной почте mk.anticor@tax.gov.ua, или лично по адресу: Николаев, улица Лягина, 6. Также о подобных случаях мошенничества просят сообщать в полицию по телефону 102.

Напомним, что ранее на Николаевщине мошенник выдал себя за налоговика и выманил у женщины 10 тысяч гривен.