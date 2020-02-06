В Госкосмосе и на «Арсенале» проводят обыск по делу о растрате имущества завода

В четверг, 6 февраля, на территории Государственного космического агентства и государственного предприятия завод «Арсенал» проходят обыски.

Об этом говорится в сообщении Госкосмоса.

Основанием для следственных действий стало расследование по растрате имущества государственным предприятием завод «Арсенал», начатое в 2019 году.

«ГКА тесно сотрудничает со следствием и предоставляет всю необходимую документацию», – говорится в сообщении.

Однако информации о том, кто проводит обыски, - нет.

Напомним, что ранее сотрудники ГБР задержали начальника оздоровительно-профилактического центра «Мрия» Национального центра управления и испытаний космических средств Государственного космического агентства Украины во время получения им неправомерной выгоды в сумме 3 тысячи долларов.

Также ранее сообщалось, что 24 января на заседании Кабмина было принято решение о назначении на должность главы Государственного космического агентства Украины Владимира Усова. Владимир Усов является одесским предпринимателем, создавшим фабрику 3D-печати Kwambio и издательство электронных учебников «Гутенбергз». Усов выиграл конкурс на замещение этой должности, набрав 10 баллов.

Фирма нового главы Государственного космического агентства Украины Владимира Усова фигурирует в уголовном производстве по факту закупки чиновниками Департамента образования и науки Николаевской областной государственной администрации и коммунальным учреждением «Центр финансово-статистического мониторинга, материально-технического и информационного обеспечения образовательных учреждений» Николаевского облсовета электронных учебников.