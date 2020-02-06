Дело об убийстве Шеремета: Следствие опровергло заявления адвокатов и свидетелей по алиби подозреваемой Кузьменко

Юлия Кузьменко 4 февраля суд рассмотрел ходатайство следователей о продлении меры пресечения Юлии Кузьменко, подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета, и продлил ей арест на два месяца. Следствие также опубликовало детальное опровержение алиби подозреваемой.

Об этом сообщает Департамент коммуникации Нацполиции.

Вместе с тем во время судебных заседаний адвокаты и некоторые свидетели обнародовали противоречивую информацию относительно алиби подозреваемой. В частности, Юлия Кузьменко неоднократно рассказывала, что не знала, кто такой Павел Шеремет и впервые услышала фамилию журналиста только после подрыва его авто. Об этом событии, по словам адвоката, во время судебного заседания 12 декабря, подозреваемая узнала на работе, просматривая утром 20 июля новостную ленту Фейсбука. Однако в дальнейшем и ее защитник, и сама подозреваемая говорят, что в этот период Юлия Кузьменко находилась в отпуске, что является документально подтвержденным фактом.

При этом отпуск женщина частично проводила в Одесской области с нынешним сожителем Петром Кияном. 18 июля 2016 года они вместе вернулись в Киев. В ту ночь Юлия вместе с мужем Дмитрием (в то время официально они еще находились в браке) поехали в аэропорт «Борисполь», чтобы встретить сына и родителей подозреваемого из Турции. Во время свидетельств 3 февраля этого года мать Юлии Кузьменко заявила, что не помнит, во сколько они пересекли границу. А во время заседания 24 декабря 2019 адвокат Владислав Добош озвучил, что подозреваемая 19 июля 2016 года в 02:00 ждала в аэропорту «Борисполь», а вернулись домой в 05:00.

Однако, согласно протоколу осмотра, обнародованного прокурором в ходе судебного заседания, родной сын и родители подозреваемого Юлии Кузьменко после отдыха в Турецкой Республике пересекли государственную границу Украины 19 июля 2016 года в период с 00:12 по 00:18.

Также, несмотря на полученный в ходе следствия трафик телефонных соединений абонентского номера подозреваемой, Юлия Кузьменко уже в 1:24 была дома - на улице Урловской.

В то же время сторона обвинения сомневается в правдивости показаний теперь уже бывшего мужа Юлии Кузьменко Дмитрия Кузьменко. Во время судебного заседания 24 декабря 2019 года он показал, что с вечера 18-го по 20 июля 2016 года подозреваемая находилась с ним дома и он четко знает, где и с кем она проводила время. А уже во время судебного заседания 3 февраля 2020 бывший муж подозреваемой заявил, что не знает, где и с кем была его жена на отдыхе.

Также сторона защиты Юлии Кузьменко заявляла, что подозреваемая не имела тесных связей с другими членами группы, в том числе с Андреем Антоненко. Однако следствие установило факты тесных отношений между Юлией Кузьменко и Андреем Антоненко, а также опроверг информацию о том, что общением между ними ограничивалось темой ДТП с участием жены и ребенка Андрея Антоненко.

В частности, в 2016 году фиксируются 104 соединение между ними, из которых до даты совершения преступления - 14 соединений (2 SMS-сообщения и 12 звонков общей продолжительностью 40 минут). После 20 июля 2016 года таких соединений установлено 90: 16 SMS-сообщений и 74 звонка. Кроме этого, в течение 2016 года зафиксировано 252 сообщения в сети «Facebook», в том числе 89 - к совершению преступления.

Таким образом при расследовании отдельные заявления адвокатов, свидетелей и подозреваемых опровергнуты. В уголовном производстве запланирован ряд следственных действий завершения выполнения судебных экспертиз, а также иных процессуальных действий, в том числе инициированных стороной защиты, для всестороннего, объективного и беспристрастного расследования.

Как известно, 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля «Subaru» в Киеве погиб известный журналист Павел Шеремет. По информации на время Генпрокурора Луценко, в авто была заложена взрывчатка. Тогдашняя глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что расследование смерти известного журналиста Павла Шеремета является для нее делом чести, а Порошенко поручил правоохранителям немедленно расследовать убийство. Несмотря на это, более трех лет в деле об убийстве Павла Шеремета не было серьезного продвижения.

12 декабря Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов дела об убийстве Павла Шеремета. Позже в МВД провели брифинг где предоставили доказательства. На Брифинге присутствовало руководство МВД, а также Генпрокурор Руслан Рябошапка и Президент Украины Владимир Зеленский.

По делу подозревают Яну Дугарь, Юлию Кузьменко, Андрея Антоненко, мужа и жену Грищенко. Антоненко и Кузьменко закладывали взрывчатку, уверены в полиции. Дугарь проводила предварительную разведку, Грищенко готовили взрывчатку.