В суде прокурор приобщил ряд письменных доказательств по «делу Копейки» – адвокаты возмутились порядком их изучения

На заседании Заводского райсуда Николаева 6 февраля по обвинению депутата Николаевского горсовета Игоря Копейки, его сына, помощника и двух предпринимателей прокурор ходатайствовал о приобщении и изучении ряда письменных доказательств

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Прокурор Евгений Шиян начал с выдержки ЕРДР от 13 ноября 2017 года о предложении неправомерной выгоды прокурору, рапорта прокурора Анатолия Белза от 10 ноября того же года, что обвиняемый Фолтин намекал ему на неправомерную выгоду за решение проблем с уголовным производством по факту присвоения денег при ремонте крыш.

Согласно других документов, в средине января 2018 года несколько уголовных производств уже было объединено в одно постановлением прокурора.

Адвокаты отмечали о том, что эти документы являются ненадлежащими, поскольку касаются событий 2017 года, а все события рассматриваемого в суде производства происходили в 2018 году.

Кроме того, адвокат Владимир Тимошин возмутился тем, что прокурор, который представлял обвинение до Шияна, сам предложил изучать документы согласно реестру доказательств, а новый прокурор подает их в ином порядке. Именно по такому порядку адвокаты и готовили свои замечания и ходатайства. Он считает, что прокурор таким образом нарушает право на защиту, поскольку они не могут за несколько минут изучить документы, оценить их и высказать свое мнение.

Прокурор парировал, что он как представитель обвинения имеет право подавать те доказательства, которые считает нужными для поддержки позиции, а также, что защита должна всегда быть готовой к каждому заседанию.

Далее прокурор перешел к приобщению и других документов, в частности, тех, которые касаются проведения негласных следственных (розыскных) действий, проводимых относительно обвиняемых.

Адвокаты также отмечали, что некоторые документы являются ненадлежащими или недопустимыми доказательствами. Кроме того в одном из случаев, фактический заявитель о предложении взятки прокурор Белза в дальнейшем давал распоряжения сотрудникам оперативного подразделения проводить НСРД относительно обвиняемых.

Суд приобщил предоставленные прокурором письменные доказательства и отметил, что оценку всем этим документам будет давать в совещательной комнате.

В связи с занятостью в других производствах, коллегия судей в составе Татьяны Карташовой, Инны Притуляк и Инны Бобровой огласила перерыв до 12 февраля.

Напомним, что 15 января 2018 года за предложение прокурору взятки в 250 тысяч гривен задержали Игоря Копейку, его сына Николая, помощника Дмитрия Рябца, директора фирмы «ПИК «МГБ» Вадима Фолтина и частного предпринимателя Олега Тоболина. Деньги якобы давались за решение вопроса по уголовному производству относительно подрядных фирм, которые получили деньги из бюджета, но не выполнили работы.

Генпрокурор Юрий Луценко назвал Игоря Копейку главарем ОПГ, которая присваивала бюджетные деньги в 2016-2017 годах.

Как известно, Заводский суд арестовал Игоря Копейку сроком на два месяца на время следствия с правом внесения залога в размере 1 миллион 57 тысяч гривен. Его сына Николая суд поместил под круглосуточный домашний арест. В это же день за Игоря Копейку был внесен залог.