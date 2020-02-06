ГБР вручило подозрение угрожавшей Зеленскому военнослужащей – нардеп от партии Порошенко к следователю не пришла «из-за больничного»

В четверг, 6 февраля, следователи центрального аппарата ГБР под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора сообщили Марусе Зверобой о подозрении в угрозе убийством Президенту Украины, совершенной в связи с его государственной деятельностью.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Следствием установлено, что подозреваемая, действуя по предварительному сговору группой лиц с народным депутатом Украины Софией Фединой, 26 октября 2019 года, находясь в одном из кафе Львова, во время онлайн-трансляции общего видеообращение через социальную сеть «Facebook» и видеохостинг «YouTube», выразила устные угрозы убийством в отношении Президента Украины Владимира Зеленского в связи с его государственной деятельностью.

Будучи надлежащим образом уведомленной, народный депутат Украины София Федина для вручения письменного уведомления о подозрении в Бюро не явилась.

Подозрение Зверобой объявлено по части 2 статьи 28, части 1 статьи 346 Уголовного Кодекса.

Как известно, ранее народный депутат от фракции «Европейская солидарность» София Федина вместе с военнослужащей ВСУ Марусей Зверобой обсуждали варианты смерти Президента Владимира Зеленского после его визита к добровольцам в Золотом.

В ноябре текущего года стало известно, что в отношении нардепа от фракции «Евросолидарность» Софии Федины и военнслужащей ВСУ Маруси Зверобой открыли уголовное дело после видео, на котором они обсуждали варианты смерти Президента Владимира Зеленского.

Отметим, что народного депутата от партии «Европейская солидарность» Софию Федину вызвали в Государственное бюро расследований на 6 февраля для вручения подозрений в совершении уголовных преступлений, связанных с угрозами в адрес Президента Украины Владимира Зеленского. Сама же Федина на своей странице в соцсети 4 февраля написала, что заболела.