НАБУ показало видео, как начальник управления Госрезерва давал взятку главе ведомства и склонял подчиненных к своим схемам

НАБУ опубликовало видеозапись, на которой зафиксировано, как начальник управления Государственного агентства резерва Украины склонял директоров организаций, которые находятся в структуре ведомства, участвовать в его схемах по продаже имущества, требовал с них деньги, а также принес деньги главе Госрезерва Ярослав Погорелый.

Как известно, детективы НАБУ и сотрудники СБУ под процессуальным руководством САП 31 января задержали начальника управления Государственного агентства резерва Украины, который предлагал 20 тысяч долларов США взятки главе Госрезерва. 2 февраля Высший антикоррупционный суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 2,102 миллиона гривен.

Зафиксировали несколько случаев получения подозреваемым неправомерной выгоды от руководителей предприятий якобы для дальнейшей передачи главе Госрезерва. Причем, 20% от этой суммы начальник управления оставлял себе, как плату за «услугу».

Кроме вымогательства денег с подчиненных чиновник организовал механизм незаконного завладения и продажи имущества госрезерва, в частности продовольственных товаров. Для этого он занижал рыночную стоимость продукции и реализовывал ее аффилированным коммерческим структурам. Правоохранители задокументировали факты незаконных действий по подготовке к сбыту товаров на общую сумму почти 100 миллионов гривен.

Напомним, как ранее ГБР пришло с обысками в Госрезерв из-за накопления просроченной продукции. В Бюро подозревали 60,5 миллионов гривен убытков.

Также напомним, как глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко отказался «продать» за пять миллионов долларов должность директора Одесского припортового завода и сообщил о таком предложении в НАБУ. 29 января при передаче транша в размере 50 тысяч долларов взяткодателей задержали.