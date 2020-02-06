«Я ж не знала, что нельзя в еб**ый Крым»: Россиянка и таджикистанец пытались подкупить пограничников, чтобы въехать в Украину

В аэропортах «Киев» (Жуляны) и «Борисполь» пограничники отказали во въезде в Украину гражданке России и гражданину Таджикистана из-за попытки дать взятку.

Об этом информирует пресс-центр Государственной пограничной службы.

Сотрудники ГПСУ отказали россиянке в пересечении границы Украины после того, как стало известно, что она ездила в оккупированный Крым через закрытые пункты пропуска. После того, как женщина поняла, что ее не пропустят в Украину, она решила подкупить пограничников.

Россиянка предложила офицеру отдела «Жуляны» 500 долларов, но взамен получила запрет на въезд в Украину сроком на три года. Ее посадили на обратный рейс.

Тем временем в пункте пропуска аэропорта «Борисполь» сотрудники погранслужбы отказали таджикистанцу во въезде в страну из-за ненадлежащего подтверждения финансового обеспечения. Гражданин Таджикистана решил попытаться «купить» право на пересечение украинской границы за 200 долл.

Во время задержания иностранец снизил стоимость взятки до 100 долл. Однако иностранца передали полиции для дальнейшего проведения следственных действий.

Напомним, на админгранице с Крымом одессит пытался подкупить пограничника взяткой в размере 100 гривен, 5 долларов и 1000 рублей.