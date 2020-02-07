Мошенники обманули пять николаевцев – они используют схемы с «ненадежным паролем» и растаможкой машины

Сразу пять жителей Николаевщины стали жертвами аферистов.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В Николаеве женщина рассказала полиции, что ей позвонили якобы из банка и сообщили, что нужно изменить пароль банковской карты, так как действующий не является надежным. Она ответила на вопрос незнакомца, после чего получила смс-сообщение о снятии с ее счета более 8 тысяч гривен. Аналогичным образом «банковские» мошенники выманили 2 тысячи гривен у жительницы Казанки.

Другая жительница Николаева рассказала полиции, что аферисты под предлогом денежной реформы завладели деньгами ее матери. Мошенники выманили у пенсионерки 23 тысячи гривен. На мошенников наткнулся и житель Корабельного района. Мужчина хотел устроиться на работу через сайт и выслал данные паспорта. После этого он получил сообщение от финансового учреждения, что на него оформлен кредит на сумму более 3 тысяч гривен.

А жительница Витовского района пыталась по телефону растаможить автомобиль, однако наткнулась на афериста, и лишилась более чем 19 тысяч гривен.

Напомним, что ранее в Николаеве задержали подростка, который по указке телефонного мошенника отбирал крупные суммы у пенсионеров.