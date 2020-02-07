СБУ задержала одесского чиновника Гоструда, который вымогал «откаты» у частных предпринимателей

Сотрудники СБУ задержали за вымогательство взятки главного государственного инспектора Главного управления Гоструда в Одесской области.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Чиновник требовал от частных предпринимателей «откаты» за непринятие мер реагирования на нарушения трудового законодательства. В частности, злоумышленник хотел получить от местного коммерсанта $1 тысячу за то, чтобы не учитывать нарушения и разрешить продолжить хозяйственную деятельность.

Инспектора задержали в центре Одессы во время получения $500 – заключительной части взятки. Получение первой половины взятки задокументировали в конце прошлого года. Сейчас задержанному объявили о подозрении по части 1 статьи 368 («Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом») Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия для установления возможной причастности других должностных лиц Гоструда к коррупционной схеме.

Напомним, что ранее в Николаеве отдали под суд чиновницу Гоструда, которую задержали на взятке от предпринимателя.