Депутата Винницкого облсовета задержали на получении 300 долларов взятки

В Виннице полиция задержала депутата областного совета за вымогательство и получение взятки.

Об этом сообщили в прокуратуре Винницкой области.

Депутат является заместителем начальника одного из управлений аппарата Винницкого облсовета. Он получил 300 долларов взятки в качестве первого платежа за предоставление в пользование нежилых помещений, которые находятся в собственности территориальной громады. Эти помещения предприниматель хотел использовать в торговых целях.

Как сообщил на своей странице в Facebook журналист Роман Ковальский, задержанным является депутат от «Укропа» Алексей Бородий.

Напомним, что в 2017 году главу Новоодесского райсовета Ипатенко задержали за вымогательство 45 тысяч гривен. Также СБУ объявила в розыск подозреваемого в вымогательстве особо крупной взятки советника главы Николаевского областного совета Москаленко - Геннадия Левченко.