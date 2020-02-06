Фигуранту аферы с жильем для Нацгвардии увеличили сумму залога с 6 до 40 миллионов гривен

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда увеличила размер залога для бывшего заместителя директора компании «Укрбуд девелопмент» с 6 до 40 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Апелляционная палата частично удовлетворила жалобу прокурора и увеличила размер залога подозреваемому в пособничестве в завладении имуществом Национальной гвардии.

Ранее следственный судья ВАКС применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 6 миллионов гривен. Суд апелляционной инстанции определил подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 40 миллионов гривен залога.

Напомним, что в 2000-х годах Нацгвардия и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс со встроенными паркингами и нежилыми помещениями. В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест.

Однако впоследствии, в 2016-2017 стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от этих квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме, который та же компания-застройщик возводила на окраине Киева. Стоимость этих квартир на 81 миллион 635,5 тысяч гривен меньше той, в которую оценены квартиры в центре столицы.

Подозреваемыми по этому делу являются экс-командующий Нацгвардией Юрий Аллеров и экс-нардеп Максим Микитась, которого ранее арестовали, но за него внесли 80 миллионов гривен залога.