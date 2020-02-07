Двое российских актеров, посещавших Крым, дважды пытались проехать из Молдовы в Украину – им запретили въезд на 10 лет

Российские актеры получили десять лет запрета на въезд, пытаясь дважды попасть из Молдавии в Украину.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Группа граждан Российской Федерации прибыла 6 февраля в один из пунктов пропуска на украинско-молдавской границе. Сотрудникам Государственной пограничной службы Украины они сообщили, что едут на гастроли.

Во время контроля пограничники Белгород-Днестровского отряда предварительно установили, что иностранцы являются участниками лирической комедии «Идеальный свидетель» и согласно уверениям относительно них нет оснований для недопущения в гастрольных мероприятиях. Однако выяснилось, что двое из россиян является актерами, которые незаконно посещали временно оккупированную территорию АР Крым, где принимали участие в съемках фильма.

Пограничники отказали им во въезде в Украину и проставили запрет въезда в нашу страну сроком на три года.

Еще двое иностранцев из этой группы не смогли подтвердить цель своей поездки в Украину, из-за чего также были не пропущены через границу. Остальные граждане России отказались ехать в Украину.

После завершения всех процедур их вернули в Республику Молдова.

Однако уже через несколько часов эта группа иностранцев снова появилась на украинской границе. На этот раз они выбрали другой пункт пропуска, вероятно надеясь, что им все же удастся попасть в нашу страну.

Отдельные иностранцы четко понимали о наличии у них запрета на въезд. Однако граждане РФ вновь были остановлены во время пограничного контроля, но не пропущены в Украину. На этот раз двое граждан России, которые уже имели запрет въезда в Украину, своими действиями совершили умышленное неисполнение решения по статье 203-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях и были привлечены к ответственности получив штраф. Кроме того, им продлен срок запрета до десяти лет.

Другим четырем гражданам России проставлен запрет въезда в Украину сроком на три года в соответствии с нормами Закона Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства».

Напомним, как российскому певцу Валерию Сюткину, ранее называвшему аннексию Крыма «блестящей операцией», все же запретили въезд в Украину.