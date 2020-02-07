На Одесчине преступная группировка присвоила 7 миллионов гривен помощи детям

Прокуратура в Одесской области разоблачила преступную группировку на присвоении 7 млн гривен государственных средств, которые были выделены для помощи детям.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Сообщается, что участники группы на протяжении двух лет оформляли различные виды социальны выплат и пособий на несуществующих детей, родившихся вне учреждения здравоохранения. Выделенные средства предназначались для помощи 190 детям.

«Следствие считает, что вероятная организатор привлекла к совершению преступлений руководителя одного из отделов Управления социальной защиты населения Беляевского районной государственной администрации Одесской области и заместителя управляющего территориальным отделением банковского учреждения», - сообщили в Офисе генпрокурора.

По данному факту открыто дело по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Напомним, на Полтавщине чиновники из областного и местных бюджетов украли более 150 миллионов гривен на ремонтах школ и больниц.