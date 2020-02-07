На Закарпатье водитель легковушки сбил двух пенсионерок - одна женщина погибла, вторая в реанимации

В селе Дулово Тячевского района водитель автомобиля "Skoda Octavia" совершил наезд на двух женщин-пешеходов. От полученных травм 73-летняя женщина скончалась на месте происшествия. Другая пострадавшая находится в реанимации.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

«Вчера, 6 февраля, в 19:30, на линию «102» поступило сообщение о том, что в селе Дулово Тячевского района произошло дорожно-транспортное происшествие. Следственно-оперативная группа выяснила, что 53-летний водитель автомобиля марки «Skoda Octavia», двигаясь в направлении села Теребля, в селе Дулово на улице Вайды совершил наезд на двух женщин-пешеходов. От полученных травм 73-летняя женщина скончалась на месте происшествия. Другая потерпевшая - 62-летняя пенсионерка, доставлена ​​в реанимационное отделение Тячевской районной больницы», - сказано в сообщении.

Водителя транспортного средства также госпитализирован. Автомобиль помещен на спецплощадку Тячевского отделения полиции. Предварительная правовая квалификация события - часть 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).

Напомним, 30 января в Николаеве водитель «Mercedes» с иностранной регистрацией сбил женщину на улице Большая Морская, в отрезке между улицами Малая Морская и Гражданская. 37-летняя пострадавшая скончалась на месте. Вечером того же дня следователи полиции под процессуальным руководством областной прокуратуры объявили подозрение 26-летнему водителю «Mercedes». Отметим, очевидцы того, как «Mercedes» сбил насмерть женщину в центре Николаева, после аварии избили водителя этого автомобиля.