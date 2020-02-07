В Мукачево на улице произошла стрельба между водителями авто – двоих мужчин забрала «скорая»

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Утром в пятницу, 7 февраля, около 10:00 часов на улице Сеченова в Мукачево произошла стрельба.

Об этом сообщает местное издание «Mukachevo.net».

В результате стрельбы ранение получили двое мужчин. Прибывшая на место карета скорой медицинской помощи их госпитализировала – один находится в реанимационном отделении, состояние тяжелое. 

В отделе коммуникации Нацполиции в области сообщили, что правоохранители проводят первоочередное проверку и определяются с правовой квалификацией преступления.

В 09:50 в полицию поступило сообщение о стрельбе. Заявитель сообщил, что слышал выстрелы и видел, как водители двух транспортных средств стреляли в сторону друг друга, после чего оба внедорожника поехали в неизвестном направлении.

Сейчас на месте происшествия работает руководство ГУНП в Закарпатской области, следственно-оперативная группа, эксперты, кинологи.

По предварительной информации, ранения получили двое мужчин. 24-летний и 40-летний местные жители. Сейчас они находятся в медучреждениях.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента и разыскивают злоумышленников.

 Напомним, как в центре Киева расстреляли пластического хирурга.

Виолетта Чех

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