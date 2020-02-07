Глава ГБР Венедиктова отстранила от исполнения обязанностей руководство николаевского терруправления

Вкитория Басалаева и Николай Чернов Глава Госбюро расследований Ирина Венедиктова отстранила от исполнения обязанностей руководство Николаевского территориального управления ведомства.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из собственных источников в ГБР.

По словам собеседника издания, отстранены руководитель николаевского ГБР Виктория Басалаева, а также ее заместитель Николай Чернов и начальник второго следственного отдела Олег Власюк.

Причиной стало расследование НАБУ уголовного производства в отношении исполняющей обязанности начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Одесской области Натальи Чеботаревой и её заместителя Владимира Мосийчука по факту попытки подкупа прокурора. Как известно, Чеботарева и Мосийчук были задержаны НАБУ 13 января.

Стоит напомнить, что согласно материалам НАБУ, одесская налоговая в месяц собирала с предпринимателей около 250 тысяч долларов взяток. Эта сумма в последующем распределялась следующим образом: часть уходила неустановленным лицам в Киев, часть оставалась руководству одесской налоговой, а часть раздавалась представителям силовых ведомств за протекцию и невмешательство. Среди прочих силовых ведомств во время общения с прокурором, которого Чеботарева и ее заместитель Мосийчук пытались подкупить, прозвучало и ГБР. Как известно, в зону ответственности николаевского терруправления ГБР входит среди прочих и Одесская область.

Прокурор: Так, смотрите, мы обсуждали. С ДБР у вас, вы закрываете ситуацию. Чеботарева: Я не буду просто по службам говорить. По другим службам у нас все хорошо. Мы с ними тоже договорились.

Виктория Басалаева В комментарии «Преступности.НЕТ» Виктория Басалаева подтвердила, что Ирина Венедиктова отстранила руководство терруправления.

– Как вы помните, в январе была информация, что сотрудники НАБУ задержали и.о. руководителя ГУ ГФС в Одесской области. Во время, когда она предлагала неправомерную выгоду сотруднику прокуратуры Одесской области за не препятствование ее коррупционным схемам, были уточняющие вопросы от сотрудника прокуратуры, «закрывает» ли она «вопросы» с другими правоохранительными органами. На что она ответила, что «закрывает» вопросы, в том числе и с ГБР, и с СБУ. Как руководитель терруправления, на территории которого это произошло, я не могла не отреагировать, собрала руководителей структурных подразделений ведомства, именно правоохранительной части, и сказала, что ввиду того, что, возможно, из них кто-то причастен к этим коррупционным схема и дискредитирует работу ГБР, я буду инициировать проведения служебного расследования по данному факту, – отметила Басалаева.

По ее словам, она обратилась к руководителю ГБР Ирине Венедиктовой с просьбой о проведении служебного расследования.

– Служебное расследование назначено, оно сейчас проводится. Рано еще что-либо говорить о результатах. Чтобы это расследование проводилось без каких-либо попыток влияния со стороны кого-либо из руководящего состава терруправления, руководителем ГБР принято решение об отстранении от исполнения обязанностей троих человек: меня, моего заместителя и начальник одного из отделов, – резюмировала Виктория Басалаева.

По информации «Преступности.НЕТ», 6 февраля из Центрального аппарата ГБР в Николаев приехали полиграфологи, которые проверили отстраненных сотрудников на «детекторе лжи».

Николай Чернов Стоит отметить, что Николай Чернов и Наталья Чеботарева в одно время работали в ГУ ГФС Украины в Одесской области.

Николай Чернов до прихода в налоговую 13 лет служил на разных руководящих должностях в одесском УБОПЕ. В 2015 году он возглавил отдел собственной безопасности одесской налоговой, а с 2016 по 2018 был начальником управления внутренней безопасности ГУ ГФС в Одесской области.

Что касается Чеботаревой, то большую часть карьеры она провела на различных должностях в налоговых органах Макеевки и Донецка. А в 2015 году она стала работать в Главном управлении ГФС в Одесской области, а в 2018 – в Офисе больших плательщиков ГФС. С сентября 2019 года она возглавила налоговую службу Одесской области в качестве и.о. и получила должность начальника отдела.

Напомним, что после задержания Чеботаревой премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что все руководители областных управлений Государственной налоговой службы пройдут проверку. Глава Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов заявил, что до 1 июля проведут переаттестацию всех налоговиков.