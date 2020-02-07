Суд все же назначил к рассмотрению обвинение фигуранта дела ЮУАЭС – САП пыталась подать его материалы с 2017 года

Суд назначил к рассмотрению обвинительный акт в отношении директора ООО «Арстрейд» Кирилла Сахно, которого обвиняют в причастности к хищению средств Южно-Украинской АЭС на закупке общеблочных щитов.

Такое решение 3 февраля принял Высший антикоррупционный суд, сообщает «Слово и Дело».

Изначально, в конце марта 2017 года, Специализированная антикоррупционная прокуратура заключила с обвиняемым Сахно соглашение о признании вины и хотела пойти по упрощенной процедуре рассмотрения акта.

Указанный документ был направлен вместе с обвинительный актом в Шевченковский райсуд Киева, однако уже 16 мая суд вернул обвинительный акт назад в прокуратуру. Через полтора месяца прокурор САП обжаловал такое решение суда первой инстанции, а Апелляционный суд согласился с доводами стороны обвинения и вернул акт на повторное рассмотрение. В то же время Шевченковский суд снова отказал САП в рассмотрении этого акта. В этот раз и Киевский апелляционный суд 28 марта 2018 года отказал прокурорам.

В связи с этим, САП направила в суд обвинительный акт для рассмотрения по обычной процедуре. Суд даже назначил его к рассмотрению, но позже передал акт в ВАКС. 27 сентября Антикорсуд назначил подготовительное заседание на 7 октября. Однако ВАКС вернул акт прокурору. Апелляционная палата оставила это решение в силе.

Поэтому САП во-второй раз подала обвинительный акт в суд. Во время заседания защита Сахно настаивала на рассмотрении обвинения в отношении него отдельно. По словам адвокатов, в случае рассмотрения этого дела вместе с другими обвиняемыми они на него будут давить морально, поскольку он предоставляет признательные о себе и обличительные объяснения в отношении других лиц. Обвиняемый директор «Арстрейда» объяснил, что он против объединения, полностью поддержал своего защитника. Отметил, что он признает свою вину, но при этом дело слушается уже более 3 лет. В случае объединения считает, что на него будет осуществляться моральное давление, а также будет поднято право на разумные сроки рассмотрения его дела.

Напомним, с апреля 2016 до января 2018 года детективы НАБУ расследовали уголовное производство по факту завладения средствами Южно-Украинской АЭС при закупке оборудования по завышенным ценам. В феврале 2017 года антикоррупционная прокуратура и НАБУ задержали и сообщили о подозрении пяти лицам, которые организовали и реализовали схему завладения деньгами Южно-Украинской АЭС. Участники преступной схемы обеспечили победу в торгах подконтрольного им предприятия, которое поставило электрощитовое оборудование на Южно-Украинскую АЭС по завышенной цене, сформированной с помощью группы фиктивных предприятий Николаева. Двое фигурантов дела оказались жителями Киева и трое – жителями Николаевской области, один из которых – инженер Южно-Украинской АЭС, а двое – николаевские предприниматели Дмитрий Лысенко и Леонид Гусев. Сейчас сообщено о подозрении 14 лицам.

В январе 2018 года в деле о хищениях о подозрении объявили и экс-директору «Энергоатома» Виссариону Киму. Суд избрал ему залог в 1,76 миллиона гривен. Расследование дела завершили еще в феврале 2018 года. Подозреваемые и сторона защиты в течение 20 месяцев знакомятся с материалами следствия перед направлением обвинительного акта в суд.