В Польше задержали двух украинцев, которых подозревают в угоне элитного «Mercedes»

На западе Польши задержали двух граждан Украины, которые ехали на угнанном в Германии «Mercedes».

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на «Польское радио».

Инцидент произошел во вторник в районе деревни Свецько в Любуском воеводстве на западе страны. Польско-немецкий патруль остановил легковой автомобиль «Mercedes E220» для проверки. Автомобиль с немецкой регистрацией въехал в Польшу из Германии. За рулем автомобиля был 25-летний гражданин Украины. С ним путешествовал его 32-летний соотечественник.

- Во время контроля водитель не хотел показывать документы на транспортное средство. Он сказал, что не знает, кто является владельцем авто, - сказала спикер польской полиции.

Во время проверки в базах данных оказалось, что машину несколько часов назад похитили в Германии. Водителя с пассажиром задержали для дальнейших разъяснений. Похищенное транспортное средство изъяли. Стоимость автомобиля оценивается примерно в 47 тысяч евро.

Напомним, что ранее полиция задержала угонщиков, которые вымогали у жителя Николаевщины 1,5 тысячи долларов за возврат автомобиля.