В доме на Николаевщине нашли мертвую супружескую пару – женщина была убита, а ее муж повесился

В Снигиревском районе Николаевщины 7 февраля в одном из сел в домовладении обнаружили мертвых 40-летнего мужчину и его 35-летнюю жену.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Тело женщины нашли в доме, а мужчину – во дворе. Эксперт, осмотрев тело женщины, обнаружил на нем травмы. Мужчина покончил жизнь самоубийством, он повесился.

На месте происшествия полицейские установили, что утром между супругами происходила ссора. По данному факту начато уголовное производство по части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство»). Для установления окончательной причины смерти тела направлены на проведение экспертизы. Сейчас выясняют все обстоятельства и причины трагедии.

Напомним, что ранее в Николаеве приговорили к 9 годам тюрьмы наркомана, который жестоко зарезал 93-летнюю соседку.