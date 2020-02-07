Николаевец обманул бизнесмена при транспортировке груза – сою на $34 тысячи отвезли в другой порт

В Николаеве 35-летний ранее судимый местный житель подозревается в мошенничестве при транспортировке 100 тонн сои.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

К полицейским обратился частный предприниматель, который осенью стал жертвой этой мошеннической схемы и понес убытки на 830 тысяч гривен (около 34 тысяч долларов). В поисках грузовиков для транспортировки сои он обратился за помощью к знакомому. Тот свел предпринимателя с посредником, который и завладел грузом.

«Подозреваемый предоставил частному предпринимателю три фуры для загрузки и перевозки сои, подменил полученные от владельца товарно-транспортные накладные и приказал водителям доставить груз в совсем другой перегрузочный терминал, откуда товар экспортировали за границу», - отметили в полиции.

Когда пострадавший узнал, что к месту назначения его товар так и не дошел, то обратился в полицию. Следователи открыли уголовное производство по части 3 статьи 190 Уголовного кодекса Украины («Мошенничество»). Сотрудники уголовного розыска Заводского отдела полиции установили личность афериста и его местонахождение. Во время обысков у фигуранта изъяли деньги и финансово-хозяйственную документацию, материалы о перевозке зерна, подтверждающие противоправную деятельность. Подозреваемому грозит до восьми лет заключения. В ближайшее время суд будет избирать ему меру пресечения.

Напомним, что ранее мошенники обманули николаевцев, используя схемы с «ненадежным паролем» и растаможкой машины.