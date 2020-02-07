Полиция задержала банду, которая привозила из Молдовы и Чехии наркотики и продавала через интернет – у них изъяли «товар» на ₴1,5 миллиона

В Киеве полицейские задержали группу из пяти человек, которая занималась контрабандой наркотиков из Молдовы и Чехии, а также организовала изготовление и сбыт психотропных через интернет-сайт.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

Установлено, что в состав группы входили трое мужчин - организатор и сбытчики, 1995 и 1994 годов рождения, и две женщины-операторы, 1995 и 1996 годов рождения, которые принимали заказы.

Лаборатория находилась в Киевской области, а склад для хранения наркотических веществ - в Шевченковском районе столицы.

Во время санкционированных обысков следователи обнаружили и изъяли автоматизированное оборудование для массового изготовления таблеток «экстази» и более 1000 штук готовых таблеток, около одного килограмма амфетамина, одного килограмма «шишек» каннабиса, 200 граммов МДМА и тому подобное.

Также полицейские изъяли компьютерное оборудование, гаджеты, банковские карточки, автомобили, которыми передвигались злоумышленники, заметки, черновые записи и другие вещественные доказательства.

По ценам «черного рынка» стоимость изъятых наркотиков составляет почти 1,5 миллиона гривен.

Всем фигурантам объявлено о подозрении в совершении преступления, за которое предусмотрено до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. Трех основных фигурантов задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения

Напомним, как в Николаеве следователи ГБР, сотрудники ДВБ Нацполиции и СБУ задержали группу, которая производила и продавала амфетамин. Позже стало известно, что задержанный за распространение наркотиков в Николаеве патрульный распространял амфетамин и среди своих коллег по службе.