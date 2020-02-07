На Ровенщине полиция предотвратила заказное убийство – женщина не хотела делить имущество с бывшим мужем

В Ровно женщина заказала убийство бывшего мужа, чтобы не делить нажитое в браке имущество. Жизнь экс-супруга заказчица оценила в 4500 долларов США. Полицейским совместно с сотрудниками СБУ удалось предупредить преступление.

Об этом информирует пресс-служба МВД.

Сообщается, что жительница Ровно в декабре прошлого года заказала убийство своего бывшего супруга. Его смерть позволила бы женщине не делить с ним имущество и избежать проблем с финансами. Однако стражам порядка удалось узнать о готовящемся заказном убийстве. Они вместе с СБУ инсценировали смерть мужчины.

Преступника была задержана при передаче "киллеру" денег за его работу. Сумма вознаграждения составляла 4500 долларов.

«По данному факту следователи следственного управления открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 14 пп. 6, 11 ч. 2 ст. 115 (подготовка к заказному убийству из корыстных побуждений) Уголовного кодекса Украины. Сейчас следственные действия продолжаются. Решается вопрос об объявлении задержанной о подозрении и избрания ей меры пресечения», - говорится в сообщении.

Напомним, в Ивано-Франковске женщина заказала киллеру убийство бывшего мужа-иностранца – СБУ и полиция предотвратили преступление