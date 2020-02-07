В Николаевской области полиция задержала угонщика, который успел разобрать автомобиль

Полиция задержала 42-летнего жителя Баштанки, который угнал автомобиль «ВАЗ-2104».

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

В полицию обратился 34-летний мужчина с заявлением об исчезновении его автомобиля, который находился в гараже. Оперативники выяснили, что к преступлению причастен житель Баштанки. В тот вечер он приехал в одно из сел Новобугского района, где давно заметил эту машину. С собой преступник прихватил специальные арматурные ножницы, чтобы открыть дверь гаража. Он проник в помещение, выкатил машину на улицу и позвонил товарищу, чтобы тот приехал и помог отбуксировать автомобиль в соседнее село для перепродажи.

Полицейские установили место нахождения автомобиля, который уже был разобран на запчасти. По словам ранее судимого мужчины, он планировал перепродать детали автомобиля.

Задержанному грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества. Также будет принято законное решение относительно действий 32-летнего сообщника, который помогал злоумышленнику отбуксировать автомобиль.

Напомним, что ранее на Николаевщине суд арестовал на время следствия уголовника, который угнал внедорожник.