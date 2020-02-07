В Николаеве прокурор окончательно отказался от обвинения в деле о стрельбе и убийстве на Соборной площади – суд закрыл производство

В Центральном райсуде Николаева в пятницу, 7 февраля, прокурор официально отказался от обвинения против подсудимых Минаса Мусаеляна и Серожа Айрапетяна в уголовном производстве о нанесении тяжких телесных повреждений, которые повлекли смерть, поэтому суд закрыл это уголовное производство.

Об этом в комментарии «Преступности.НЕТ» сообщил их адвокат Владимир Тимошин.

Как известно, летом 2017 года в центре Николаева на пересечении улиц Соборная и Адмиральская произошел конфликт со стрельбой. В результате один человек погиб, а двое подозреваемых попали в больницу. В августе 2017 года суд отказался продлевать арест подозреваемым Минасу Мусаеляну и Серожу Айрапетяну. В апреле этого года суд огласил обвинительный акт подозреваемым в нанесении тяжких телесных повреждений, которые повлекли смерть, и приступил к рассмотрению дела.

Отметим, что о намерении отказаться от обвинения прокурор заявил после окончания судебного разбирательства 29 января, после которого должны пройти дебаты. Прокурор попросил суд дать время для подготовки соответствующего постановления об отказе от обвинения.

Адвокат Владимир Тимошин рассказал, что перед заседанием 7 февраля прокурор официально передал всем сторонам соответствующее постановление об отказе от обвинения.

Сторона потерпевших в этом производстве в суде также высказалась, что не против такого отказа.

В итоге судья Сергей Медюк закрыл уголовное производство.

Защитник Мусаеляна и Айрапетяна отметил, что его клиенты теперь имеют право на возмещение ущерба от незаконных действий органов следствия и прокуратуры - 4,7 тысяч гривен за один месяц. Таким образом, Мусаелян и Айрапетян могут получить более 140 тысяч гривен компенсации для каждого. Но они еще точно не высказывались о подаче такого иска. Также бывшие обвиняемые могут требовать ответственности для прокурора.

Кроме того адвокат отметил, что в полиции уже расследуют производство относительно следователя, который занимался досудебным расследованием этого уголовного производства.

Напомним, что ранее в суде по этому производству свидетели не опознали обвиняемых, а в протоколах опознания нашли подделку.