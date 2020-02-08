СБУ в Ивано-Франковске задержала вымогателей, которые угрожали облить женщину кислотой

Сотрудники СБУ задержали в Ивано-Франковской области группу злоумышленников, которые вымогали у коммерсантки 30 тысяч долларов или передачу прав на ее бизнес.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Вымогатели требовали у местной жительницы переоформить на них бизнес, расположенный в центре города, ориентировочной стоимостью 60 тысяч долларов. В случае отказа злоумышленники угрожали облить женщину кислотой. В подтверждение серьезности намерений они повредили фасад помещения, где женщина вела коммерческую деятельность, разбили окна и стеклянные двери.

Вымогатели ранее отбывали наказание в местах лишения свободы. После освобождения они поддерживали тесные связи с криминалитетом за решеткой. Навел вымогателей на женщину ее бывший знакомый, который был задержан СБУ и осужден за контрабанду наркотиков прошлым летом. Детали вымогательства он согласовывал со злоумышленниками из-за решетки. Сотрудники СБУ задержали трех вымогателей на одной из улиц города. Им грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, что 24 января николаевские полицейские разоблачили группировку вымогателей. Злоумышленники, которые позиционируют себя, как приближенные к криминальному авторитету, силой получили от местного бизнесмена около 100 тысяч гривен и требовали в дальнейшем платить им ежемесячно тысячу долларов США.