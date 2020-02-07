В Энергодаре пьяный водитель сбил коляску с ребенком

В городе Энергодаре Запорожской области полиция задержала пьяного водителя, который 7 февраля сбил коляску с ребенком.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Запорожской области.

Преступление случилось на проспекте Энергетиков. Около 12:00 водитель автомобиля «ЗАЗ» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил детскую коляску с младенцем, которую катила перед собой пешеход. В результате аварии мальчика 2019 года рождения доставили в больницу, мать младенца травм не получила.

- По данным медицинского осмотра установлено, что водитель автомобиля находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения – 1,85 промилле. Жителя Энергодара задержали, - рассказал заместитель начальника ГУНП в Запорожской области Олег Григоров.

По данному факту открыто уголовное производство по части 2 стати 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»).

Напомним, что ранее в центре Николаева водитель «Mercedes» сбил насмерть женщину.