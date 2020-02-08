В РФ задержали замначальника Генштаба – ему вменяют два эпизода мошенничества на 6,7 миллиардов рублей на поставках некачественной техники

Фото: ТАСС В Российской Федерации 7 февраля задержали заместителя начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковника Халила Арсланова по обвинению в мошенничестве.

Об этом сообщает ТАСС.

Генерал-полковника задержали утром 7 февраля у него дома и доставили в Главное военное следственное управление. Ему вменяют в вину два эпизода мошенничества. По версии следствия, в рамках исполнения госконтрактов военный похитил около 6,7 миллиарда рублей.

Следствие требовало изолировать Арсланова из-за возможного давления, которое он мог оказывать на свидетелей. На суде следователь утверждал, что замглавы Генштаба создавал среди своих подчиненных обстановку «запугивания и страха», чтобы те отказались от дачи объективных показаний.

По данным следствия, Арсланов причастен к махинациям компании «Воентелеком» при заключении контрактов Минобороны на поставки в войска цифрового телекоммуникационного оборудования, стоимость которого намеренно завышалась в два раза. В ходе расследования выяснилось, что компания отправляла в войска некачественную спецтехнику из Китая, на которой переклеивали этикетки.

Фигурантом по этому делу, возбужденном еще в 2013 году, также стал бывший руководитель первого управления Главного управления связи Минобороны России генерал-майор Александр Оглоблин, который признал вину и дал показания против Арсланова. Сам он свою вину не признает и формально продолжает занимать должность замглавы Генштаба.

В тот же день, 7 февраля, 235-й гарнизонный военный суд арестовал на два месяца заместителя начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковника Халила Арсланова.

Справка:

Халил Абдухалимович Арсланов – заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных cил Российской Федерации с декабря 2013 года, генерал-полковник (2017).

В Советской Армии с 1981 года. Службу проходил в войсках связи. Служил на должностях начальника связи артиллерийского дивизиона танковой дивизии, командира батареи управления и артиллерийской разведки танковой дивизии, командира батальона связи танковой дивизии, начальника штаба территориальной бригады связи, командира территориальной бригады связи, начальника связи и заместителя начальника штаба армии, начальника связи — заместителя начальника штаба Приволжско-Уральского военного округа по связи, начальника 1-го управления Управления начальника войск связи Вооружённых Сил.

С 2009 года — начальник связи — заместитель начальника Главного штаба Сухопутных войск по связи. С декабря 2013 года — начальник Главного управления cвязи Вооружённых Cил — заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации. Генерал-лейтенант (13.12.2014) Генерал-полковник (12.12.2017).

Напомним, как в России похитили генерала ФСБ – под угрозой пыток паяльником он рассказал, где хранит 5 миллионов долларов.

Также напомним, что Госбюро расследований расследует уголовное производство относительно закупки крупной партии бронежилетов, которые простреливаются. По этому делу провели около 40 обысков, в том числе у советника экс-Президента Украины Юрия Бирюкова, а также у николаевца, генерала Дмитрия Марченко. ГПУ сообщила о подозрении в совершении преступления пятерым должностным лицам Министерства обороны - в том, что они закупили некачественных бронежилетов «Корсар МИД-1-4» на сумму около 100 миллионов гривен.

Кроме Марченко подозрения вручили еще двум выходцам из Николаевской области - первому заместителю Марченко Сергею Почтаренко и Михаилу Коморянскому, который также является подчиненным николаевского генерала.

11 ноября суд избрал Марченко меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 76 миллионов гривен залога. 28 ноября Киевский апелляционный суд уменьшил залог Марченко до 20 миллионов гривен, за генерала залог внесли 17 декабря.

Ранее ГБР опубликовало аудиозапись, на которой Марченко признает, что для армии принимали бронежилеты, которые пробиваются. А Генпрокуратура разъяснила, какие обвинения выдвигают фигурантам дела, и изложила свои доказательства.

В частности, при содействии экс-замминистра обороны из ведомства вывели 32 миллиона гривен.