В Полтаве 18-летняя девушка в тире застрелила инструктора

В пятницу, 7 февраля, в Полтаве посетительница тира застрелила работника.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Полтавской области.

Около 13 часов в полицию Полтавы поступила информация, что в местном городском тире, расположенном по улице Пилипа Орлика, из огнестрельного оружия смертельно ранен инструктор.

Во время работы на месте происшествия следственно-оперативная группа установила, что смертельные ранения работнику тира нанесла 18-летняя посетительница, жительница Днепра.

По факту умышленного убийства 64-летнего полтавчанина начато досудебное расследование.

Сейчас подозреваемая задержана. Ее действия согласно части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины квалифицируются как умышленное убийство. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7-ми до 15-ти лет.

Вещественные доказательства изъяты. Обстоятельства и мотивы данного преступления устанавливает следствие.

Напомним, как на Закарпатье мужчина во время охоты случайно застрелил своего напарника.