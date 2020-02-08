В МВД решили усилить безопасность в Мукачево спецназом и Нацгвардией после перестрелки посреди улицы

Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков после перестрелки в Мукачево распорядился усилить безопасность в городе при помощи спецназовцев и бойцов Нацгвардии.

Об этом сообщили департаменте коммуникации МВД Украины.

Как известно, 7 февраля около 10:00 часов на улице Сеченова в Мукачево произошла стрельба. Медики госпитализировали двух человек с огнестрельными ранениями. Начато уголовное производство по факту покушения на умышленное убийство двух или более лиц и по факту незаконного обращения с оружием Уголовного кодекса Украины.

«Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков разделяет обеспокоенность местных властей криминогенной ситуацией в регионе и отдал приказ усилить меры безопасности. В частности, в городе в оперативно-профилактической отработки привлечено оперативников, а также спецназовцев полиции и Национальной гвардии Украины», - сказано в сообщении МВД.

Напомним, как в центре Киева расстреляли пластического хирурга.