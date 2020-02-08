На Винничине депутат вместе с криминальными авторитетами требовал от бизнесмена $100 тысяч за пользование землей

В пятницу, 7 февраля, в Винницкой области задержали депутата одного из городских советов, подозреваемого в получении взятки от бизнесмена за предоставление 10 гектаров земли под предпринимательскую деятельность.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

В частности, депутат одного из городских советов Винницкой области, заручившись поддержкой городского головы и трех пособников, двое из которых являются влиятельными в криминальном мире лицами, так называемыми, «криминальными авторитетами», обещал предпринимателю обеспечить голосование депутатами городского совета и им лично решение о предоставлении в пользование 10 гектаров земли для осуществления предпринимательской деятельности. Кроме того, указанные лица гарантировали безусловное подписание мэром принятого решения и соответствующего договора по неправомерную выгоду в сумме 100 тысяч долларов США.

При попытке получения части денежных средств неправомерной выгоды в сумме 20 000 долларов США, указанные лица задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

По месту жительства и работы фигурантов проводились обыски, изъят предмет неправомерной выгоды, а также средства в сумме 46 тысяч 500 долларов, 6 тысяч 700 евро, 75 тысяч гривен и оружие.

Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения виновным лицам и обращения в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование осуществляется по части 3 статьи 368 Уголовного Кодекса Украины («Получение должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды»). За указанное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

Напомним, как на Днепропетровщине мэр города погорел на взятке в 10 тысяч долларов за аренду земли под мусорный полигон.