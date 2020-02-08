На Киевщине СБУ ликвидировала нарколабораторию, которую организовали экс-полицейские – у них изъяли наркотиков почти на ₴5 миллионов

В Киевской области Служба безопасности Украины ликвидировала мощную нарколабораторию по изготовлению метадона и амфетамина. В организации также участвовали двое бывших полицейских.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

В рамках начатого уголовного производства, оперативники спецслужбы установили, что организовали наркобизнес бывшие работники полиции. Они обустроили нарколабораторию на окраине Обухова в промышленном помещении. В месяц злоумышленники изготавливали до 5 килограммов метадона и до 10 амфетамина. «Товар» наркодельцы сбывали дилерам по всей территории Украины. За полученные деньги участники группировки покупали дома, квартиры и элитные авто.

Во время проведения обысков по месту нахождения подпольного «производства», правоохранители изъяли более 2 кг метадона, 3,5 кг амфетамина. Стоимость наркотиков на черном рынке составляет 4,9 миллиона гривен.

Также обнаружено 4,7 кг метадона в жидком состоянии, который находился в процессе обработки, большое количество прекурсоров и оборудование для изготовления наркотиков.

Сотрудники спецслужбы задержали в нарколаборатории, согласно статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса, трех участников группировки. Среди них двое организаторов - бывших полицейских.

Продолжается досудебное следствие по статье 207 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия для документирования и привлечения к уголовной ответственности других участников группировки.

Напомним, как в Николаеве следователи ГБР, сотрудники ДВБ Нацполиции и СБУ задержали группу, которая производила и продавала амфетамин. Позже стало известно, что задержанный за распространение наркотиков в Николаеве патрульный распространял амфетамин и среди своих коллег по службе.

Установлено, что преступную группировку организовал 35-летний ранее судимый местный житель, который непосредственно занимался изготовлением психотропного вещества, используя в качестве лаборатории гаражное помещение своего брата. К уголовному делу мужчина привлек двух 27-летних жителей Николаева и 33-летнего старшего сержанта полиции.

Позже суд арестовал с залогом троих наркоторговцев, том числе и патрульного, а еще одного подозреваемого отпустил под домашний арест.