В аеропортах Одессы и Киева имитировали ремонты самолетов, – СБУ

СБУ разоблачила механизм некачественного выполнения ремонтных работ организацией по техническому обслуживанию в Международных аэропортах «Одесса» и «Киев» пассажирских самолетов одной из украинских авиакомпаний, что могло привести к человеческим жертвам.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

В рамках досудебного расследования оперативники спецслужбы задокументировали нарушения требований действующего законодательства работниками авиакомпании и организации по техобслуживанию. В частности, ими была сфальсифицирована документация по проведению ремонтных работ самолетов.

«Дальнейшее использование фактически неисправных самолетов для пассажирских перевозок могло привести к возникновению нештатных ситуаций, в том числе катастроф с человеческими жертвами», – подчеркнули в СБУ.

По материалам спецслужбы должностное лицо авиапредприятия, ответственноеза техническое обслуживание самолетов, решением суда признано виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 366 («Служебный подлог») Уголовного кодекса Украины.

Компании-эксплуатанту отменено соответствующие разрешения на выполнение авиационных пассажирских перевозок, а воздушным судам - ​​сертификаты летной годности.

Операция проводилась под процессуальным руководством органов прокуратуры. Продолжаются следственные действия.

Напомним, как 8 января принадлежащий авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) самолет Boeing 737, перевозивший 167 пассажиров, разбился вскоре после взлета из аэропорта в столице Ирана Тегеране. Позже стало известно, что версия неисправности двигателей, взрыва двигателей, пока не подтвердилась, при этом Канада официально заявила, что Иран сбил ракетой украинский самолет. Власти Ирана в свою очередь отрицали свою причастность к трагедии. Позже Иран признал, что их ракета сбила украинский самолет.