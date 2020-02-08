Директор предприятия на Волыни присвоил ₴6,2 миллиона на строительстве казарм, – ГБР

Следователи ТУ ГБР, расположенного в городе Львове, сообщили о подозрении директору одного из предприятий Волынской области, в завладении бюджетными деньгами, которые должны были использоваться для строительства казарм.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Досудебным расследованием установлено, что директор предприятия, которое выполняло строительные работы на заказ Западного территориально квартирно-эксплуатационного управления, вносил недостоверные сведения в акты приемки выполненных строительных работ и завладел бюджетными средствами в особо крупных размерах на общую сумму более 6,2 миллиона гривен.

Подрядчик умышленно завышал объемы выполненных работ и использованных материалов при возведении трех зданий казарм улучшенной планировки, предназначенных для нужд военнослужащих ВСУ в Волынской области.

Строительные работы на военных объектах проводились с нарушением проектной документации, в частности, вместо щебня фактически использовались шлаковые отходы, уменьшалась толщина фундамента и стяжек, а не проводилась надлежащая гидроизоляция конструкций.

Следствие устанавливает также факты причастности военных должностных лиц к растрате бюджетных средств, предназначенных для строительства военных объектов.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет военная прокуратура Луцкого гарнизона Западного региона Украины.

В случае доказательства вины, подозреваемому в совершении уголовных преступлений по части 5 статьи 191, части 2 статьи 366 Уголовного кодекса Украины грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

Напомним, как прокуратура заподозрила подрядчика в присвоении 5,5 миллионов гривен на строительстве трех казарм в Николаеве.