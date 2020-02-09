Киберполиция разоблачила одессита на краже у банка более миллиона гривен

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Сотрудники управления противодействия киберпреступности в Одесской области совместно со следователями разоблачили 37-летнего местного жителя Одессы на хищении денег из украинского банка.

Об этом сообщили в департаменте киберполиции Украины.

Полицейские установили, что злоумышленник зарегистрировал юридическое лицо, открыл счет и получил банковскую карточку. Эта фирма якобы реализовывала товары по всему миру.

Далее на счет фирмы поступили средства от предприятия-нерезидента за якобы уплату товаров. После чего фигурант через Интернет оформил «возврат товара».

Пока банк проводил возвращения транзакции, фигурант с нескольких банкоматов снял более миллиона гривен, которые принадлежали банку.

Сейчас мужчине уже объявлено о подозрении по части 4 статьи 190 («Мошенничество») УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет.

Напомним, как СБУ задержала группу хакеров, которые похищали деньги со счетов госпредприятий.

Тарас Леонтян

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