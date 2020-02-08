Охранник, обвиняемый в пытках девочки в одесском реабилитационном центре, получил условный срок

Обвиняемый в пытках воспитанницы приюта «Свитанок» сотрудник охранного агентства «Центр» Николай Дмитрук полностью признал свою вину и получил 3 года лишения свободы с освобждением от тюрьмы на испытательный срок в 2 года.

Об этом сообщает «Думская».

Адвокат Дмитрука Михаил Алин подтвердил эту информацию, добавив, что его подзащитный раскаивается в содеянном и сотрудничает со следствием. Сам Дмитрук от комментариев отказался.

На заседании сторонами был подан договор о признании вины, который суд уже сегодня может утвердить. В этом случае Дмитрук будет признан виновным в совершении преступления по части 1 статьи 127 УК Украины («Пытки»). По ходатайству прокуратуры процесс сделали закрытым.

Кроме этого, стало известно, что во время досудебного расследования были установлены признаки другого преступления, предусмотренного частью 1 статьи 137 УК Украины («Невыполнение обязанностей относительно охраны жизни и здоровья несовершеннолетних»). Эти обстоятельства еще расследуются, а подозрения никому не предъявили, но уже известно, что Дмитрук дал разоблачающие показания.

По данным следствия, в конце июля 2019 года в помещении детского реабилитационного центра один из сотрудников охранного агентства, которые прибыли по вызову воспитателя, издевался и избил двух несовершеннолетних воспитанников. Отметим, что потерпевшей по делу проходит только одна девочка.

Речь идет об охранном агентстве «Центр». В ноябре прошлого года в рамках расследования «пыточного» дела в офисе этой фирмы прошли обыски. Примечательно, что никакого официального договора со «Світанком» охранное агентство не заключало — «помогали на общественных началах».

По событиям в «Світанке» открыто еще несколько других производств, в том числе о сексуальном насилии, в также ненадлежащем выполнении обязанностей по охране жизни и здоровья детей.

Напомним, что ранее экс-патрульная полицейская Зоя Мельник заявила, что воспитатели Центра «Свитанок» вызывают охрану, которая истязает детей. По её словам, детей грязно обзывают и унижают при других воспитанниках, а работники полиции охраны заставили девочку, которую поймали за занятием сексом с мальчиком, жевать использованный презерватив, угрожая, что в следующий раз справят нужду прямо на неё.

После этого Генеральная прокуратура взяла на контроль ход досудебного расследования о нарушении прав воспитанников Центра социально-психологической реабилитации в Одесской области.