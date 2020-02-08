Зеленский попросил Папу Римского о помощи в освобождении пленных украинцев и возвращении мира

В Ватикане состоялась аудиенция Президента Украины Владимира Зеленского и первой леди Елены Зеленская с Папой Франциском.

Об этом сообщили в Офисе Президента Украины.

Глава государства отметил важную роль, которую Святой Престол мог бы сыграть в принесении мира на украинскую землю.

«Главное, о чем мы говорили, - это мир. Он даже назвал меня «Президентом мира» - вот такой у меня сейчас имидж в Европе», – отметил Владимир Зеленский после аудиенции.

По словам Президента Украины, важно, что встреча с Папой Франциском состоялась через два месяца после парижского саммита в нормандском формате и до запланированной встречи в Берлине.

«Обратился к Папе Франциску с просьбой помочь с освобождением украинцев, находящихся на Донбассе, в Крыму и России», - сказал он.

Также Глава Украинского государства и Его Святейшество обсудили гуманитарные инициативы для помощи детям и защиты окружающей среды.

«Бесконечно благодарен Его Святейшеству за инициативу «Папа для Украины», которая помогла 900 тысячам украинцам, пострадавших в Донбассе», - подчеркнул Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что украинские церкви играют чрезвычайно важную роль в распространении правды и развития общества. Президент отметил, что Папу Франциска очень ждут в Украине, где он чрезвычайно большую поддержку и доверие.

«Я его пригласил в Украину. Я уверен, что он будет в Украине - не только в столице. Я сказал, что для того, чтобы до конца понять, что у нас происходит на востоке, надо ехать на восток », - резюмировал Владимир Зеленский.

Напомним, как Папа Римский поприветствовал обмен пленными между Украиной и РФ.